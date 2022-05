Boom di visitatori al parco Matherland a Olbia.

Boom di giovani e famiglie martedì scorso al luna park Matherland per la promozione delle giostre a 1 euro. Non solo olbiesi, ma anche visitatori provenienti da altri centri della Gallura. Ma qualcuno purtroppo ha sbagliato parco.

La disavventura capitata a tanti avventori, come una famiglia giunta da Palau con i suoi bambini, per poi trovarsi a pagare i biglietti anche 5 euro. La madre, così, credendo fosse una bufala ha deciso di esporre la sua vicenda alla nostra redazione. “Dopo aver fatto la fila abbiamo scoperto che costavano anche 5 euro, per un giro che non durava nemmeno un minuto – dice la donna -. A saperlo neppure sarei partita”.

Il parco Matherland spiega, infatti, che si è trattato di un errore e che il luna park che ha applicato lo sconto si trova in via Figoni. Tuttavia, il successo della giornata di martedì è stato tale che si pensa di fare il bis. “Stiamo pensando di prorogare le giostre a 1 euro – dichiara il referente Luciano Marengo -, una volta che passeranno questi giorni dove siamo un po’ presi a causa di un gran numero di visitatori”.