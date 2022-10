Olbia dice addio al carabiniere in pensione Bruno Groff

La scomparsa di Bruno Groff.

Grande dolore a Olbia per la scomparsa, a causa di un malore, a 85 anni, dell’ex carabiniere in pensione Bruno Groff. Originario del Trentino Alto Adige, ma residente nella città gallurese da parecchi anni dove era molto conosciuto e stimato.

Ricordato da conoscenti ed ex colleghi come un uomo burbero ma con un carattere molto buono e dei grandi valori che lo distinguevano. Groff lascia una moglie e due figlie, che si stringono nel dolore per la perdita.