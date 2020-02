Le indicazioni online per Air Italy.

Non ha perso tempo il motore di ricerca Google per suonare il funerale ad Air Italy. Dopo la notizia della liquidazione di due giorni fa sulla mappa appare già la scritta “chiusa definitivamente”

Lo si può vedere nella popolare app Maps dove, sotto le indicazioni per arrivare agli hangar di Air Italy, compare l’emblematico messaggio scritto in rosso.

Anche l’enciclopedia online Wikipedia non ha perso tempo per aggiornare la pagina dedicata alla compagnia aerea: è stata aggiunta la scritta in liquidazione.

(Visited 230 times, 230 visits today)