Grande successo per lo spettacolo di Claudio Rocco a Porto Rotondo

Il racconto della serata.

E’ stato il successo che in tanti avevano pronosticato, il “Grande Show” ha colpito, entusiasmato ed elargito ottimismo al pubblico che ha occupato ogni angolo dell’Anfiteatro di Porto Rotondo.

Claudio Rocco è’ stato accolto con una vera Standing ovation. Dopo dieci anni di assenza, il suo ritorno ha rappresentato per molti allievi la certezza di un’insegnante vero, dal quale non solo imparare ma dal quale ricevere la giusta ispirazione. “Grazie ai genitori , grazie agli allievi, grazie a chi è tornato, grazie a chi ha riposto fiducia nella mia professionalità” ha detto Claudio Rocco visibilmente commosso, “riprendo da qui la mia storia in Sardegna, con queste piccole, fra le quali potrebbe muoversi la ballerina di domani” Desirèe Rocco

Emozionata come mai, è apparsa sul palco, dopo avere danzato con le sue allieve, Desirèee Rocco, alla sua prima da regista. Consapevole che questo è solo il primo passo di una carriera che, vista la formazione specifica e il talento innato, si svilupperà ancor di più nel tempo.

Gli ingredienti sono stati calibrati con certosina maestria per dare risalto al lavoro svolto dai giovani protagonisti in soli nove mesi di attività. Nell’aria si sentivano vibrare le emozioni dedttate dalla dedizione, dal sacrificio, dalll’applicazione, dalla disciplina e dall’organizzazione impeccabile.

Uno Show vero e proprio capace di stupire grazie alla presenza degli ospiti spettacolari: Claudio Ladisa e Barbara Fiorenza straordinari artisti capaci di volteggiare con una serie coreografie di danza aerea. Con gli anelli prima e con i teli poi hanno calamitato l’attenzione di tutto il pubblico che non si è risparmiato offrendo appalusi a scena aperta.

Strepitose le piccole protagoniste del gioco danza, che sotto la guida di Desirèe Rocco, hanno dimostrato che la danza è un gioco magnifico a tutte le età . I trampolieri ( Daniela Deroma e manuela Pisano ) hanno sbalordito e incuriosito, danzando sui trampoli.

Importante l’impianto luci che ha dato valore alle coregografie luminose studiate appositamente per lo spettacolo dallo stesso Caludio Rocco, Una novità che ha regalato a tutti la sensazione di fare parte integrante dello spettacolo. Ballerine di ogni età, a proprio agio sul palco, divertite dalla dinamica del “Grande Show”, e commosse alla fine .

Il palcoscenico, i costumi di scena, il trucco, sono stati i punti fermi, capaci dare forma ad un vero e proprio spettacolo di danza al quale hanno partecipato anche i talentuosi B-Boys con b-Boy Trebor, B-Boy Gibbone, B-Boy gipsy e B-Boy Niko, spettacolari acrobati della Break Dance, protagonisti di performance inattese.

Uno staff complesso, formato da insegnanti, supporter e atleti, a partire dai giovani del Crossfit guidati da Alessandro Doro e da Maria Antonietta rasenti, insegnante di classico. L’attività della Black Swuan non si ferma, continua con nuove iniziative e con la promessa di una replica del Grande Show .

