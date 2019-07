Un parrucchiere della Gallura nella guida dei migliori d’Italia

Si tratta del salone Aldo Coppola a Porto Cervo.

Da oltre 20 anni, la TOP HAIRSTYLISTS – Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia aiuta i clienti più esigenti nella scelta del parrucchiere indicato per le proprie esigenze e necessità.

Quest’anno, per la provincia di Olbia- Tempiobè stato scelto e pubblicato il salone Aldo Coppola a Porto Cervo.

Nella selezione dei saloni pubblicati, oltre alla bravura tecnico-artistica del parrucchiere, sono stati considerati anche altri fattori, come l’innovazione apportata all’interpretazione di nuovi stili e tendenze della moda capelli. La donna, infatti, oggi non si accontenta più di servizi tradizionali, ma esige sempre proposte nuove, miglioramenti continui che le permettano di raggiungere lo scopo finale: sentirsi bella.

E per raggiungere questo obiettivo non basta più solo il risultato visivo: contano ovviamente anche l’ambiente, l’accoglienza e una buona dose di familiarità e simpatia. Infine, ma non per questo meno importanti, sono essenziali anche i brand e i prodotti utilizzati e rivenduti: essi infatti devono necessariamente essere di altissima qualità.



