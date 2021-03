Il giovane di Olbia ricoverato a Sassari.

Questa mattina a Olbia, in due diverse zone della città sono avvenuti due incidenti dalle dinamiche simili. Un’auto e una moto si sono scontrati sia in via Veronese che in via Vittorio Veneto. Grave la situazione del conducente dello scooter che è andato a sbattere contro un’auto in via Veronese.

Il giovane, F.B di 18 anni, residente a Olbia, è stato trasferito d’urgenza nel reparto di cardio anestesia di Sassari dove dovrà sottoporsi a un delicato intervento a causa della rottura in due parti dell’aorta avvenuto a causa dello scontro. I conducenti dell’auto e la moto coinvolti nell’incidente di via Vittorio Veneto, all’altezza del passaggio a livelli, invece, ne sono usciti quasi illesi.

