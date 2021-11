Le problematiche nella darsena di Golfo Aranci.

A Golfo Aranci 38 persone occupano i posti barca non in regola. Lo ha dichiarato la minoranza del Consiglio comunale, la quale ha segnalato che tempo, sulla darsena, alcuni proprietari delle imbarcazioni ormeggiate sullo specchio acqueo sarebbero in ritardo o non in regola con i pagamenti.

Il sindaco Mario Mulas ha fatto chiarezza sulla situazione nel golfo. “Tutto questo tempo è necessario per dare la possibilità alla polizia locale di fare approfondimenti – spiega-. Ci sono dei tempi per i cittadini per difendersi e c’è un’attività di polizia, che non si è interrotta. Abbiamo fatto un buon lavoro, ma io credo che la minoranza così come la maggioranza abbiano gli stessi obiettivi, cioè che si intervenga su ciò che non si fa nel rispetto delle leggi”.

L’opposizione ha sollevato anche altre situazioni sulla darsena, come la recente diffida ricevuta dalla Guardia costiera, a causa di alcuni problemi di illuminazione delle banchine, chiedendo al sindaco quali fossero i tempi necessari a risolvere la situazione. “Abbiamo dato in carico all’Enel per l’illuminazione della darsena – dichiara il primo cittadino -. C’è tutta l’intenzione di metterla in sicurezza, qualora mancasse, ma c’è l’intenzione di intervenire”.