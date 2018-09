La cerimonia con il presidente Mattarella.

La città di Olbia, con la scuola Ettore Pais, parteciperà alla cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2018/2019, che si terrà domani nell’Istituto “Giuseppe Cerboni” di Portoferraio, all’Isola d’Elba. La scuola media Ettore Pais si esibirà con la performance di Body percussion “Suoniamo il nostro corpo”, formata da da un gruppo di 14 alunni. Si tratta di esibizioni di corpo libero guidati dal Professor Scanu.

L’evento vedrà la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che arriverà all’Isola d’Elba alle ore 16. Il presidente sarà accompagnato dal ministro all’istruzione Marco Bussetti. Saranno presenti anche il presidente della Toscana Enrico Rossi e l’assessore regionale all’istruzione Cristina Greco, altre tantissime cariche istituzionali e molti studenti provenienti da tutta l’Italia.

La cerimonia, come ogni anno, intende mettere in risalto il lavoro svolto nelle nostre scuole da docenti e studenti sui temi di sport, benessere, della cittadinanza attiva, dell’inclusione delle aree interne del Paese, dell’accoglienza e dell’integrazione. L’evento sarà trasmesso alle ore 16.30 in diretta su Rai 1.

(Visited 17 times, 17 visits today)