Gli Europei di Majorettes a Lignano Sabbiadoro.

Il “Gruppo Majorettes Tonino Spano Olbia” vola a Lignano Sabbiadoro, da giovedì 10 ottobre a domenica 13 ottobre, per i campionati Europei. Il gruppo che oggi conta diciannove atlete tra i 7 e i 21 anni porterà due importanti coreografie agli Europei.

“Nel 2019 abbiamo ottenuto un risultato storico, siamo state convocate per rappresentare l’Italia ai campionati europei. Durante la competizione, avremo modo di misurarci per la prima volta con i ragazzi e le ragazze provenienti da tutta Europa– scrivono le ragazze del gruppo Majorettes- Cercando di portare in alto la bandiera italiana e quella della nostra amata Isola”.

Non resta che aspettare l’inizio dei campionati tra circa una settimana. E’ grande la soddisfazione per il gruppo di Olbia che, per adesso, è l’unico in Sardegna ad aver ricevuto la convocazione per gli Europei.

