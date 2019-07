Le riparazioni da parte di Abbanoa.

Domani, giovedì primo agosto 2019, le squadre di Abbanoa eseguiranno un urgente intervento manutenzione nella rete idrica di Olbia. È stata riscontrata una rottura della condotta in via Faenza che alimenta il centro abitato. Il cantiere, che sarà allestito all’altezza del civico 47, sarà avviato alle 6 e concluso entro le 13.

Durante questa fascia oraria sarà necessario sospendere l’erogazione nel centro storico, zona Bandinu, Sa Marinedda, via Mameli e traverse, via Modena e traverse. Le squadre di Abbanoa saranno operative per eseguire tutte le manovre in rete necessarie a limitare i disagi.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

