I The Floyd Experience in concerto in piazza Umberto I.

L’estate isolana si accende ed entra nel vivo con un evento musicale imperdibile, un evento sicuramente di nicchia, ma pur sempre un evento musicale piacevole e ricco di emozioni.

Infatti, giovedì sera gli appassionati dei Pink Floyd potranno rivivere le emozioni del repertorio del famoso gruppo britannico con il concerto della tribute band “The Floyd Experience”.

In piazza Umberto I si scatenerà il rock puro degli anni sessanta. Dai pezzi storici come “Another brick in the wall”, passando per “Money” e la soft song “Wish you were here”, il gruppo tributo, di origini sarde, sarà pronto a far sentire agli appassionati e non, tutta l’energia e la potenza della musica del gruppo formatosi nella metà degli anni sessanta, musica che poi ha riscritto le tendenze musicali di un epoca intera.

L’evento è stato organizzato dall’amministrazione comunale e rientra nella programmazione dell’estate isolana, ricca di eventi mondani, sportivi e culturali, eventi che abbracciano una platea più ambia e giovanile, come “Neverland” e “Holi Color Dance Festival”, ed eventi più di nicchia come il concerto di musica classica del “Duo Stefano Curto”, passando per lo sport e l’ormai famosa “Night for run”, organizzato insieme alla società sportiva “Sportisola”.

