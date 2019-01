I disagi nel quartiere di San Nicola a Olbia.

Senza luce e al freddo per buona parte del pomeriggio. Una giornata da dimenticare quella di ieri per i residenti del quartiere San Nicola di Olbia. Senza elettricità a causa di un guasto, in molti hanno vissuto l’esperienza di sentirsi improvvisamente catapultati in un’altra epoca per alcune ore. Il guasto è stato segnalato appena dopo pranzo.

La corrente è venuta a mancare in diverse case e condomini delle zona. I tecnici hanno lavorato tutto il pomeriggio per ripristinarla, mentre si moltiplicavano le chiamate ai centralini del servizio pubblico per segnalare il disservizio. In serata l’elettricità è tornata e televisori e pompe di calore sono tornate a funzionare normalmente.

