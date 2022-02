Le dichiarazioni di Nizzi e le polemiche al Consiglio comunale.

“Chi ha coperto in maniera grottesca le insegne con le buste della mondezza deve toglierle subito“. Lo ha dichiarato il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, scatenando polemiche tra gli imprenditori presenti al Consiglio comunale sul tema del caro insegne. “Le buste di mondezza a casa vostra – ha aggiunto il primo cittadino -. Chi ha coperto le insegne paghi lo stesso, altrimenti le tolga. Non dovete sporcare l’immagine della città”.

Il primo cittadino ha, inoltre, ricordato di aver soltanto applicato la legge. “Il Comune non può bloccare il bilancio e non fare i lavori previsti – aggiunge Nizzi -. Avete scelto voi scelto di rimuovere le insegne. E’ normale. Alcuni le hanno rimosse perché dovevano cambiarle e infine altri la faranno più piccola perché non si paga. C’è ancora un mese e mezzo affinché i cittadini possono decidere”.