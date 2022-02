Guasto nella condotta ad Arzachena, acqua interrotta in alcune zone

L’acqua dovrebbe ritornare nel primo pomeriggio.

I tecnici di Abbanoa sono al lavoro ad Arzachena per eseguire la riparazione di un guasto individuato nella condotta in via dei Ginepri, località Pevero, al servizio anche delle zone di Montitundu e Abbiadori. Il guasto ha causato l’interruzione dell’erogazione nelle località servite.

La riparazione e sarà conclusa nel primo pomeriggio quando sarà riavviato anche il servizio. Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.