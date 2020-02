Le dichiarazioni.

Le aziende del territorio, con i loro dipendenti, circa 500 persone, esprimono solidarietà per i lavoratori di Air Italy.

Le imprese: Ferro Tre, Pincar, Maila, Color System, Impianti elettrici Asara Raimondo, F.lli Pinna, Impresa Francesco Muntone, Emmeciemme, Giemme Costruzioni, Due C, Air Tech, Favuzzi gomme, Gennai & Putzu, Tecnovetro, Cogel Sarda, Autofficina Palmas, Deiana Srl Character, Addis ferramenta, Sarda elettrica, Navarra neon, Bibite Laconi, Demontis Srl, Idini estintori, Daninvest, Eco service, bibite laconi, Site isolamenti, Vitali Spa, Eco System.

“Condividiamo il dramma delle famiglie olbiesi – dichiarano le aziende – per la perdita dei posti di lavoro e sottolineiamo la Nostra preoccupazione per il futuro socio economico del territorio gallurese che è cresciuto e si è valorizzato anche grazie ad Air Italy che nell’arco di 60 anni ha contribuito da una parte ad importare nuove capacità e conoscenze, dall’altra ad esportare le bellezze e le eccellenze isolane in Italia, in Europa e nel Mondo” .

“Sollecitiamo fortemente le istituzioni, affinché vengano adottate scelte di buon senso e di tutela generale, pronti a garantire pieno sostegno per qualsiasi iniziativa a sostegno della difesa dei posti di lavoro” concludono le aziende di Olbia.

