Disposta l’autopsia sul corpo di Omar Masia.

La Procura di Tempio ha disposto l’autopsia sul corpo di Omar Masia, il 25enne di Calangianus morto nella notte tra il 25 e il 26 ottobre in un tragico incidente stradale lungo la strada per l’Agnata. L’esame autoptico, il cui incarico sarà conferito nei prossimi giorni, servirà a chiarire le cause esatte del decesso dopo che l’auto su cui viaggiava con quattro amici è precipitata da un ponte, cadendo per circa dieci metri e schiantandosi sulle rocce nel letto di un fiume. Masia è morto sul colpo.

Le indagini, condotte dai carabinieri di Tempio Pausania e coordinate dal pubblico ministero Sara Martino, vedono indagato per omicidio stradale l’amico alla guida della Bmw, anch’egli 25enne, risultato leggermente positivo all’alcoltest. L’auto è stata sequestrata.

I familiari di Masia, assistiti dall’avvocato Nino Vargiu, parteciperanno agli accertamenti senza nominare consulenti di parte, chiedendo verifiche sul tratto di strada e sul vecchio parapetto in ferro arrugginito che non ha retto l’impatto del veicolo. Il legale del conducente indagato, Giovanni Azzena, segue la posizione del ragazzo. La Gallura resta sotto shock per la tragedia che ha colpito una giovane vita e i suoi amici, mentre la Procura cerca di ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui