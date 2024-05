A fuoco una casa usata da senzatetto al centro di Olbia

Incendio in una casa disabitata a Olbia.

Nel primo pomeriggio, intorno alle 13:20, in una casa utilizzata da senzatetto a Olbia è scoppiato un incendio. Nell’edificio, che si trova in una delle vie laterali del Corso Umberto, nei pressi del passaggio a livello ferroviario, si è sviluppato un incendio, per cause ancora da accertare.

Per fortuna, il tempestivo intervento della squadra dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero all’intero stabile, scongiurando così danni strutturali al palazzo o danni alle persone. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Olbia, che hanno collaborato con i vigili del fuoco per garantire la sicurezza dell’area e facilitare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Al momento sono in corso le indagini per determinare le cause che hanno scatenato l’incendio.



