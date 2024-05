A Budoni comincia l’estate dei rapper: Mambolosco inaugura il Maracuja Club

Mambolosco è il primo rapper al Maracuja Club di Budoni.

Un’estate piena di rapper al Maracuja Club di Budoni. Artie 5ive, Rondodasosa, Villabanks, l’evento SBAM! Jova Beach Party, con i suoi djset di ritmi giamaicani. Questi solo alcuni dei grandi nomi con cui inizia la stagione del locale, con in vista tantissime altre sorprese ed il lancio di nuovi format in esclusiva per l’isola.

Si parte subito con il botto il primo giugno con Mambolosco, il 15 giugno con Icy SubZero, per poi proseguire con un calendario ricchissimo di appuntamenti fino a settembre, con ospiti ancora da svelare.

”Siamo molto soddisfatti della programmazione di quest’anno e speriamo lo sia anche il nostro pubblico che ci segue da anni. Per questa stagione, in particolare, abbiamo tante novità, come la doppia consolle, che ci permetterà di avere due tipologie di musiche diverse per ogni serata, oltre a tante innovazioni, installazioni artistiche e sorprese tutte da scoprire“, spiega Gennaro Santarpia, CEO del Maracuja Club.

Artisti e nuovi format.

Un’area di 4mila mq, una capienza di oltre 1.500 persone, il Maracuja Club è la discoteca più grande del nord Sardegna. Negli anni è diventata il punto di riferimento per le esibizioni di alcuni tra i più grandi interpreti della scena italiana e nazionale.

Anche la stagione 2024 non vuole essere da meno e presenta un calendario pieno di appuntamenti. Tra quelli annunciati ad oggi spiccano Neima Ezza (13 luglio), Artie 5ive (20 luglio) Villabanks (27 luglio), Rondo (3 agosto) e l’appuntamento con SBAM! Jova Beach Party del 20 agosto.

“Ospiteremo, inoltre, nuovi format come “Maledetta Nostalgia”, “Midnight Memories” e “Indie Power”, tutti reduci da un inverno di sold out in giro per l’Italia, per introdurre l’idea di serate tematiche attraverso le quali andare sempre di più incontro ai tanti gusti diversi del nostro pubblico”, conclude Santarpia.

Come consuetudine del Maracuja Club, il divertimento si accompagna alla sicurezza: il club anche per quest’anno metterà a disposizione dei pullman riservati per accompagnare i suoi clienti da e per le principali città (Nuoro, Siniscola, La Caletta, Olbia, San Teodoro ed il centro città di Budoni), evitando così il rischio di incidenti stradali.

