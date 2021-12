L’incendio in via Sardegna a Olbia.

Incendio, nella giornata di oggi, 25 dicembre, nella mansarda di una palazzina di via Sardegna ad Olbia. La mansarda di circa 120 metri quadri in legno è andata completamente distrutta. Sulle cause sono in corso le indagini da parte dei vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto e hanno spento le fiamme. Non si esclude un malfunzionamento della stufa a pellet all’ordine del rogo.