L’incendio dello yacht a Olbia.

Non ci sarebbero apparentemente sversamenti in mare dallo yacht andato in fiamme alla Marina di Olbia nella notte del 6 settembre. Tuttavia, ieri pomeriggio i tecnici dell’Arpas hanno eseguito dei campionamenti per stabilire un possibile danno ambientale.

Si attendono i risultati delle analisi, che avranno luogo la settimana prossima per far luce su eventuali danni nel mare. In fase di studio è la rimozione del relitto, attualmente semi affondato su in fianco, con dei materiali assorbenti adagiati. Questo pomeriggio sul luogo si recheranno gli ingegneri e tecnici incaricati dalla società e dall’assicurazione per studiare come rimuovere il mezzo, che presumibilmente nella giornata giovedì e venerdì, infatti, sarà rimosso dal mare.

