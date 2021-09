I parcheggi del centro a Olbia.

Procedono i lavori per il nuovo lungomare di Olbia, ma spariscono alcuni parcheggi. A essere sacrificati, infatti, gli stalli sotto il ponte di via Genova, lungo il marciapiede e sulla via Poltu Ezzu.

Il caso ha fatto discutere, sopratutto i residenti del centro storico. A smorzare le polemiche ci ha pensato il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, il quale ha chiarito la situazione. “Non togliamo tutti i parcheggi – spiega -, quelli di via Genova rimangono. Le persone che camminano sempre in macchina devono imparare a lasciarla a casa ed è meglio che cambino strategia, perché andare a piedi o in bici allunga la vita e si inquinerà di meno”.

In studio un progetto per incrementare i parcheggi del centro. “Siamo venuti incontro, sopratutto, ai residenti per trovare una soluzione – dichiara -. Abbiamo individuato 4 importanti lotti di terreno dove realizzeremo dei silos multipiano per poter parcheggiare le auto. Stiamo per fare il bando e si stabiliranno le tempistiche per farli”.

