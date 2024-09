Incidente al bivio per Olbia, traffico rallentato

L’incidente al bivio per Olbia.

Questa mattina, lungo la strada statale 131, si è verificato un incidente poco dopo il bivio per Olbia, in direzione Sassari. Un’automobile è uscita di strada per cause ancora in fase di accertamento.

L’incidente non ha provocato gravi conseguenze e gli occupanti del veicolo non hanno riportato ferite serie. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno indagando per chiarire le dinamiche dell’accaduto e garantire la sicurezza nella zona interessata. Il traffico è stato temporaneamente rallentato, ma la circolazione è tornata alla normalità nel corso della mattinata.

