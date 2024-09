Allarme bomba in una casa popolare di Olbia, palazzina evacuata

L’allarme bomba a Olbia.

Allarme bomba questa sera a Olbia, dove è stato rinvenuto un pacco sospetto all’interno di una casa popolare in via Nervi. L’edificio è stato immediatamente evacuato per precauzione. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco del Distaccamento locale, che hanno messo in sicurezza l’area e stanno operando per verificare la natura dell’oggetto.

Le autorità hanno circoscritto la zona e stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza dei residenti. Al momento non si hanno ulteriori dettagli, ma l’intervento continua per accertare se il pacco contenga effettivamente materiale esplosivo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui