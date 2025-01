Incidente mortale alle porte di Olbia: chi è la vittima

Pietro Melinu è la vittima dell’incidente mortale di oggi a Olbia

Si chiama Pietro Melinu e aveva 66 anni la vittima dell’incidente mortale di oggi lungo la 125 all’ingresso di Olbia. Per cause ancora da chiarire si trovava a piedi lungo l’Orientale sarda vicino all’uscita per il Centro commerciale Terranova. Quando si trovava lì era pure buio, in una strada statale priva di illuminazione.

Un’auto l’ha travolto l’impatto è stato violento. Col parabrezza visibilmente danneggiato dall’urto, il conducente si è subito fermato a soccorrere il pedone. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Non ha sortito effetti l’intervento dei soccorritori del 118. Pietro Melinu era originario di Bitti, ma da tempo si era trasferito a Olbia.

