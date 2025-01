Precipita dalla finestra, le condizioni della 18enne di Arzachena

Le condizioni della 18enne di Arzachena.

Sono ancora critiche le condizioni della giovane di 18 anni, originaria di Arzachena, ricoverata in ospedale dopo un drammatico episodio avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. La ragazza è precipitata dal quarto piano di un albergo a Paceville, cuore della vita notturna maltese, durante una vacanza con il fidanzato. Gli inquirenti stanno ancora indagando per chiarire la dinamica di quanto accaduto, in particolare per comprendere se la caduta sia stata accidentale o frutto di un atto deliberato.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si trovava in compagnia del fidanzato, un 27enne anch’egli di Arzachena, in un hotel situato in una delle zone più frequentate dell’isola. La lite tra i due avrebbe preceduto il tragico evento, ma i dettagli restano ancora avvolti nel mistero. La caduta della giovane è stata in parte attutita da un tendone che ha impedito conseguenze peggiori, sebbene le ferite riportate siano gravi. Dopo l’impatto, la 18enne sarebbe riuscita a lanciare un grido di aiuto prima di perdere conoscenza. Il personale dell’albergo, accortosi della situazione, ha immediatamente allertato i soccorsi.

Le autorità maltesi, attualmente responsabili delle indagini, stanno cercando di ricostruire con esattezza gli ultimi momenti prima della caduta. Non risultano ancora coinvolti gli organi investigativi italiani, sebbene siano stati informati dell’episodio. Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa, e gli investigatori si stanno muovendo con prudenza per raccogliere tutte le prove necessarie.

La ragazza, trasportata d’urgenza in ospedale, non è in pericolo di vita, ma dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per una frattura alla schiena. Nel frattempo, il fidanzato della ragazza sarebbe già tornato in Italia. I familiari della giovane si sono già messi in contatto con il consolato italiano a Malta e si preparano a raggiungerla per offrirle il loro supporto in questo momento. L’attenzione ora è rivolta sia alle condizioni di salute della ragazza sia alla necessità di fare luce su una vicenda che ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

