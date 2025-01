Incidente mortale a Olbia, la strada era completamente al buio

La strada al buio dove a Olbia è morto Pietro Melinu.

La strada buia, priva di illuminazione e senza attraversamenti pedonali, è il luogo dove Pietro Melinu, 65 anni, originario di Bitti e residente a Olbia da sempre, ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri sera. L’uomo, ex poliziotto della stradale in pensione, stava camminando lungo la carreggiata per motivi ancora sconosciuti, quando un’auto lo ha travolto alle porte della città.

Era circa le 19 quando un’auto, guidata da un 50enne diretto verso Arzachena, ha investito Melinu. Nonostante il conducente abbia prontamente allertato i soccorsi, l’impatto è stato così violento che il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto.

I carabinieri del Reparto territoriale di Olbia sono intervenuti per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità in quel tratto particolarmente pericoloso. L’auto, gravemente danneggiata nel parabrezza e nel cofano, si è fermata nella corsia opposta dopo l’impatto. In quelle condizioni, per il conducente, individuare un pedone lungo quel tratto buio è stato praticamente impossibile.

