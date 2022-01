L’incidente in via Roma a Olbia.

Ha sbandato, ha fatto un mezzo testa coda ed è finito sul marciapiede in via Roma, all’altezza dell’edificio che un tempo ospitava il negozio Euronics di Manconi. Un brutto incidente avvenuto durante la notte a Olbia. Tanti i danni all’auto, una fuoriserie, ma per fortuna, per il 41enne che vive in città alla guida, nulla di grave.

Gli airbag hanno attutito il colpo e i sanitari del 118 l’hanno visitato sul posto, riscontrando solo una bella botta ed una buona dose di paura a seguito dell’impatto. Dei rilievi dell’incidente si sono occupati i carabinieri.