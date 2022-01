Calcio, l’Olbia acquista Max Pezzali

L’annuncio della squadra è una burla.

“Apriamo il mercato col botto“, recita l’Olbia Calcio in un comunicato condividendo una foto che ritrae il presidente dei bianchi Alessandro Marino regalare una maglia della squadra al cantante Max Pezzali.

Suggestivo immaginare il nuovo coro dei tifosi olbiesi in Curva Mare: “È la dura legge del gol / gli altri segneranno però / che spettacolo quando giochiamo noi /

non molliamo mai. /Loro stanno chiusi ma / cosa importa chi vincerà / perché in fondo lo squadrone siamo noi / lo squadrone siamo noi“, oppure, semplicemente: “Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!”.

Ma non ci sarà nessun coro, perchè come è facile intuire, si tratta di una burla.

La pubblicazione della foto, scattata tempo fa, potrebbe essere un modo per distogliere l’attenzione degli addetti ai lavori sul calciomercato, in attesa di rivelare un vero acquisto-bomba, oppure un modo per sdrammatizzare l’assenza, finora, di acquisti nella sessione di mercato invernale. La squadra sta giocando tutto sommato, un buon campionato ed è attualmente all’undicesimo posto in classifica con 6 punti di distacco dai playout.