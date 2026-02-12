Maltempo in Gallura, numerosi interventi dei vigili del fuoco

Gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo in Gallura.

Prosegue senza sosta l’attività dei vigili del fuoco impegnati su tutto il territorio provinciale, dove il maltempo e le raffiche di vento stanno determinando numerose criticità soprattutto in Gallura. Nel corso della giornata sono già stati portati a termine oltre 60 interventi, mentre diverse altre richieste risultano ancora in attesa di essere evase.

Tra gli episodi più rilevanti si segnala quanto accaduto ad Arzachena, lungo la strada provinciale 13, dove un eucalipto è crollato sulla carreggiata finendo per coinvolgere un furgone e un’autovettura. La caduta dell’albero ha causato il blocco totale della viabilità in entrambe le direzioni di marcia. Secondo le informazioni disponibili non si registrano feriti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Arzachena per gestire la circolazione e garantire la sicurezza dell’area.

Situazione delicata anche a Tempio Pausania, dove il vento avrebbe compromesso la stabilità del Pala Tenda. In via precauzionale la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a delimitare la zona circostante la struttura, rinviando le operazioni di messa in sicurezza completa a quando l’intensità delle raffiche consentirà di operare in condizioni adeguate. Presenti anche i carabinieri della locale Compagnia per gli adempimenti di competenza.

