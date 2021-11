L’incidente all’incrocio di via Galvani a Olbia.

Scontro tra due auto, questa mattina, verso le 12, all’incrocio tra via Pitagora e via Galvani a Olbia. Per cause in corso di accertamento, i due veicoli sono entrati in collisione in prossimità dello “Stop”.

Lievemente ferita la conducente di uno dei mezzi, che è stato portato in ospedale dall’ambulanza del 118. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia locale.

Sul posto è stata inviata anche la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Olbia che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente e collaborato con i sanitari del 118. presente anche la polizia locale per gli accertamenti e i rilievi delle cause dell’incidente.