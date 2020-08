L’incidente nella zona industriale di Olbia.

Brutto incidente, nel primo pomeriggio di oggi, nella zona industriale di Olbia. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto ed una moto si sono scontrate. Il conducente della moto, le cui condizioni non sarebbero gravi, è stato trasportato all’ospedale di Olbia.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Olbia, che si sono occupati di quanto di loro competenza. Ferito anche il conducente dell’auto. I rilievi sono seguiti dagli agenti della polizia locale.

