Nuovo incontro per il candidato Augusto Navone.

Domani venerdì 24 settembre alle 17 e 30 Augusto Navone, candidato sindaco per Olbia, incontra i cittadini in piazzetta Bruno Garrucciu, in via dei Lidi, per discutere della situazione del quartiere Tilibbas.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

