Oltre il Calcio, la Polisportiva Porto Rotondo porta a Olbia Scherma e altri sport

Una rinnovata offerta sportiva.

La Polisportiva Porto Rotondo rinnova la propria offerta sportiva introducendo a Olbia, prima in Gallura, la scherma e proponendo il calcio femminile giovanile, il badminton, e l’atletica leggera.

“Offrire un’alternativa e un futuro ai giovani, non solo nello sport, supportarli nella crescita e nell’educazione“. Con queste parole il presidente della società Ezio Setzi ha evidenziato la portata sociale dell’ampliamento di una offerta sportiva che già dal 1986 è un importantissimo punto di riferimento per lo sport cittadino e di tutta la Gallura. “Mi auguro che il contributo della nostra società nello sport sia utile e contribuisca alla crescita della Città di Olbia”, conclude il presidente.

Il prof. Pietro Pellegrino, responsabile dell’area dell’educazione motoria, sottolinea la finalità educativa dell’iniziativa: “Lo sport dev’essere un mezzo per un percorso educativo di vita. Per noi il bambino è al centro del progetto formativo, non si tratta di puntare al solo risultato agonistico».

Il rinnovamento dell’offerta sportiva è stato accompagnato dal rinnovamento del logo della società, un’operazione strategica in vista della comunicazione al pubblico delle nuove discipline sportive e della pubblicazione del sito internet della polisportiva. “Il logo, una rivisitazione del leone di Venezia, già simbolo storico del Porto Rotondo, è stato stilizzato. Non c’è più il pallone da calcio, ed è circondato dai nomi delle nuove discipline – spiega Giuseppe Ortu, artefice del restyling -. Lo slogan “Amici nello sport” veicola il concetto di squadra, di fair-play e di rispetto“.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte. Per avere maggiori informazioni è possibile contattare telefonicamente i numeri 3931873535 – segreteria generale -, 3498810135 – calcio -, 3476326458 – atletica -, altrimenti l’e-mail all’indirizzo portorotondo1986@tiscali.it.

