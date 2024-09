Olbia, incontro con il comitato di quartiere a Tannaule

L’assemblea pubblica si terrà davanti alla chiesa di Tannaule a Olbia.

Il prossimo 30 settembre, alle ore 18:30, si terrà l’assemblea pubblica, promossa dal Comitato di Quartiere di Tannaule. La sede dell’incontro sarà nei locali dell’oratorio della Chiesa di San Michele, dove i residenti del quartiere e tutti gli interessati sono invitati a partecipare numerosi.

L’assemblea sarà l’occasione per discutere insieme di temi rilevanti per il quartiere, ascoltare le proposte dei cittadini e affrontare eventuali criticità della zona. È un momento cruciale per il rafforzamento della comunità locale e per il dialogo diretto tra residenti e il comitato, che da sempre si impegna per migliorare la qualità della vita nel quartiere.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui