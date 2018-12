L’indagine sulla discarica.

Proseguono le indagini della Procura di Tempio che ha disposto degli accertamenti e dei controlli accurati nella discarica Spiritu Santu. E’ stata messa sotto sequestro un’area di circa 150 metri quadrati all’interno della discarica, estesa per 120mila metri quadrati. Quei rifiuti, dunque, non dovevano finire nella discarica. Secondo la Procura, in quell’area sarebbe stata rilevata la raccolta di rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla Campania.

Sarà attribuito al consulente tecnico del pubblico ministero individuato nella responsabile del Dipartimento Arpas di Nuoro e Ogliastra l’incarico di eseguire questi accertamenti e controlli. Verranno analizzati e campionati i fanghi messi sotto sequestro dal 28 novembre e verranno analizzate le loro pericolosità. Sarebbero 6 le persone indagate che hanno ricevuto l’avviso di garanzia: il presidente del Cipnes Mario Gattu, il dirigente del settore ambiente Gianni Maurelli e altre quattro persone.

