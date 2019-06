Le richieste dei residenti che hanno incontrato il sindaco Nizzi.

Sono quattro gli interventi previsti dal Comune nell’ambito del piano di risanamento di Pittulongu. A presentarli, l’altro giorno, lo stesso sindaco di Olbia Settimo Nizzi.

I lavori interessano in primis, l’urbanizzazione primaria di via Donigheddu, via Dello Scoglio, via del Titano, via del Tritone, via Della Donzella, Binzolas, Dell’Uragano, Della Lampara, Del Faro, Dell’ancora, Della Gorgona e viale Pittulongu.

Nel secondo lotto di lavori è prevista la realizzazione di una condotta per la raccolta delle acque meteoriche lungo via del Cinto, via Del Rovo, via Dei Platani, via Mar Ligure e via Mar di Bering. La terza cartina evidenziava invece via del Gelsomino e via Del dattero in cui sarebbe in fase di aggiudicazione l’appalto per la realizzazione di un canale grigliato. In fine via Mar Egeo e via Mar Tirreno con una canaletta per la raccolta delle acque meteoriche.

Al netto di alcuni espropri previsti il riscontro dei residenti è stato generalmente positivo. Gli abitanti si sono concentrati, invece ,su altri problemi che da tempo interessano la zona. Questi hanno lamentato la quasi totale assenza di un servizio di navetta con la città, l’assenza vigili urbani e di sistemi di controllo contro l’abbandono dei rifiuti per strada, fenomeno diffusissimo in stagione.

Il sindaco d’altro canto ha replicato, evidenziando come la burocrazia e i costi giochino un ruolo tarpante in tal senso. Ha fatto notare come molti dei problemi di Pittulongu esulino dalle possibilità e competenze dell’amministrazione. In fine ha concluso la sua presentazione con la pista ciclabile, che è in procinto di essere realizzata a collegamento di Olbia con la zona.

(Visited 210 times, 210 visits today)