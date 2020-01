Intrappolato in casa un anziano di Olbia.

Attimi di paura, questa mattina, per un 84enne rimasto intrappolato all’interno della sua abitazione in via Piemonte a Olbia. L’anziano, che non riusciva ad aprire la porta, ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Olbia insieme ai vigili del fuoco che hanno operato con un autoscala. Entrati nell’abitazione, gli operatori del 115, hanno liberato l’uomo che visibilmente spaventato li ha ringraziati insieme ai militari dell’Arma.

