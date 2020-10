I nuovi investimenti a Olbia.

Un collegamento in più per la linea merci da Marina di Carrara a Cagliari (che copre così 5 partenze a settimana) e nuovi investimenti nel magazzino di distribuzione merci di Olbia che ha superato il test estivo. Sono due delle azioni messe in campo dal Gruppo Grendi nel suo programma di investimenti operativi sulla Sardegna, isola che serve ininterrottamente dal 1936. In particolare:

Grendi conferma il centro distributivo merci ad Olbia, 1800 metri quadrati con ribalta, 16 porte, 8 sponde e ampio piazzale avviato nel periodo estivo e che aggiunge capacità alla rete di distribuzione che conta sugli altri magazzini presenti sull’isola, a Cagliari e Sassari.

“Nelle fasi di emergenza bisogna spingere sugli investimenti per favorire il processo di ripresa, contrastando la tentazione di attendere l’evoluzione del mercato per fare delle scelte operative. Nel 2020, ad esempio, abbiamo anche inaugurato una nuova rotta sul nord della Sardegna, con il collegamento merci settimanale Marina di Carrara- Porto Torres. Le scelte di questi anni ci hanno permesso di far crescere nel tempo il volume di container e di rotabili che trasportiamo sull’isola. Crediamo nella Sardegna e nel suo potenziale di sviluppo, per questo investiamo anche in una fase di mercato difficile. Siamo la forza delle persone che collaborano con noi e che anche in questo momento di crisi cercano di costruire una prospettiva positiva. E con questa visione, tra le nostre iniziative, abbiamo continuato a sponsorizzare la maglia di Olbia calcio” afferma Costanza Musso, amministratore delegato di M.A. Grendi dal 1828 SpA.

Da giovedì 29 ottobre viene aumentata la frequenza dei collegamenti sulla linea Marina di Carrara-Cagliari, che diventano 5 a settimana. “Si conferma così la logica del gruppo di offrire a tutti gli operatori sardi un servizio marittimo organizzato e di continuità sulla base delle esigenze dei trasportatori e della merce sia in termini di orari che di flessibilità operativa” commenta Antonio Musso, amministratore delegato di Grendi Trasporti Marittimi SpA.

Per quanto riguarda il collegamento con la Penisola, nel 2019 Grendi ha trasportato sulla linea Marina di Carrara (MdC)-Cagliari il corrispondente di 58.517 mezzi vale a dire circa il 42% dei mezzi trasportati sulla linea Livorno/MdC-Cagliari (140.015 unità totali), che si confronta con il 34% trasportato da Tirrenia sulla stessa tratta. I mezzi trasportati dal Gruppo Grendi pesano l’11% se rapportati a tutte le tratte esistenti da e per l’isola (536.326 unità totali), come da dati della Relazione del Ministero del Trasporto del 26 agosto 2020.

(Visited 108 times, 110 visits today)