Il Panedda a Roma all’università Luiss.

L’istituto tecnico commerciale e per il turismo “Panedda” di Olbia ha partecipato alla cerimonia conclusiva del progetto nazionale “Legalità e merito” presieduta dal Rettore ed ex ministro della giustizia, Paola Severino. La presentazione è avvenuta presso la prestigiosa università Luiss di Roma.

Il progetto ha coinvolto 20 scuole in tutta l’Italia e l’istituto ha rappresentato la Sardegna. L’istituto di Olbia ha presentato il progetto dal nome “Legalità e ambiente… per uno sviluppo sostenibile”. Il gruppo di lavoro è stato coordinato dal dirigente Gianni Mutzu e dalla referente per la legalità Teresamarì Deserra. Lavoro realizzato anche grazie alla collaborazione dei comandanti delle relative capitanerie di porto, dei sindaci e dell’Area marina protetta.

