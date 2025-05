Jessica Mazzoli torna alla musica con una cover dei Cordas et Cannas

Il nuovo singolo in sardo della cantante Jessica Mazzoli.

Jessica Mazzoli è tornata nelle scene musicali con un nuovo singolo. La cantante di Olbia, con alle spalle un percorso televisivo, ha annunciato un inedito in sardo. Dalle informazioni diffuse nei suoi social media, pare che il titolo della canzone dell’ex gieffina sia “Abba a bula”, ovvero una rivisitazione del brano di Gesuino Deiana dei Cordas et Cannas, come annunciato da lei.

L’artista ha girato da poco il videoclip in Sardegna, in collaborazione con il produttore Lorenzo Magnozze, ha pubblicato alcuni scatti sui social, accompagnati da un post che rivela alcuni spoiler sul pezzo. “Noi siamo uno spirito immerso nel cosmo che è infinito. Nessuno ha il diritto di intercedere tra noi e il cosmo“, scrive la Mazzoli sui social. Perché: Primma e tottu sa limba”. La Mazzoli ha precisato anche che il sardo non è un dialetto perché la parola “crea solo ed esclusivamente ulteriore confusione razzismo e classismo verso le lingue minoritarie“.

