Il negozio è aperto da Kare Design a Olbia.

L’esigenza di circondarsi di verde cresce ogni giorno insieme alla sensibilità verso i temi ambientali. Ed ecco che Special Occasion Services in collaborazione con Kare Design ha deciso di creare un’oasi verde nel cuore di Olbia.

All’interno della galleria in Corso Umberto I, 51 è stato allestito un Pop-Up Store ricco di marchi, artisti e artigiani che operano “al naturale ” nel rispetto dell’ambiente e secondo una filosofia “green”.

Fino al 7 gennaio sono aperte le porte per un mese di acquisti all’insegna di regali che fanno bene allo spirito, al pianeta ma anche all’espositore. Proprio così. Il focus è quello di sensibilizzare il cliente all’acquisto non solo di regali ecosostenibili ma anche e soprattutto per sostenere le piccole aziende, artisti e artigiani che nel tempo stanno sparendo a causa della grande distribuzione e del consumismo che purtroppo alimentano l’inquinamento.

Acquisti per una buona causa, idee regalo originali e non banali, meravigliose realizzazioni create rigorosamente a mano. Il negozio temporaneo di Natale sostenibile accoglierà oltretutto eventi, iniziative sociali e attività ecologiche a dimostrazione che grazie a piccoli gesti concreti si può trascorrere un Natale che fa la differenza.

