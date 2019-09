Il Laboratorio per ciclisti e pedoni a Olbia

Martedì 17 settembre, dalle ore 9 alle 12, l’associazione Hub.Mat , laboratorio per la mobilità, l’ambiente e il territorio, insieme a Metamorphosis Meran/o, organizzano il ”Laboratorio per ciclisti e pedoni” aperto a tutti, indirizzato soprattutto a insegnanti, operatori giovanili, attivisti della mobilità sostenibile.



Come rivoluzionare il modo in cui ci spostiamo in città? Come dare più libertà di movimento a pedoni, ciclisti, bambini? Per rompere con le abitudini legate all’uso della macchina non basta chiudere una strada al traffico motorizzato.

Il progetto europeo Metamorphosis sta sperimentando strumenti e

tecniche per mettere in discussione lo spazio urbano accordato al traffico motorizzato e stimolare adulti e bambini a riattivare e vivere strade e piazze.

Il laboratorio permetterà di conoscere da vicino i metodi adottati in sette città europee per aiutare pedoni e ciclisti a riappropriarsi dello spazio urbano.

Il laboratorio è a numero chiuso. Vi preghiamo di registrarvi qui: https://forms.gle/d9serg3tXNoW2DVk9

