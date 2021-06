E’ successo ad Olbia.

Lascia il portafoglio con i soldi sul tavolino di un noto bar in centro ad Olbia e non lo trova più. Ma dopo aver lanciato un appello contro il disonesto gli vengono recapitate almeno le carte di credito. La vicenda è successa ad un giovane in vacanza ad Olbia proveniente da Roma.

La vicenda.

Stando a quanto raccontato dal turista, ieri sera era andato a trascorrere una serata di relax dimenticando il portafoglio sul tavolino. Evidentemente il particolare non è passato inosservato a qualche disonesto, che ha pensato di appropriarsene. Ma il locale era provvisto di telecamere. E così il giovane ha pensato bene di dare alcune ore di tempo al ladruncolo per restituirgli i suoi averi.

Le parole del malcapitato.

L’appello non è caduto nel vuoto. “Fortunatamente le carte di credito mi sono state riconsegnate stamattina, presso il comando dei carabinieri“, ha dichiarato il giovane. Resta da capire se dai video si possa risalire al disonesto per procedere con un’eventuale denuncia.

