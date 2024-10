Problemi con l’acqua a Olbia e Loiri, Abbanoa al lavoro

Lavori di Abbanoa a Olbia.

Lavori di Abbanoa a Olbia e Loiri Porto San Paolo per alcuni disservizi idrici. Il 29 ottobre 2024, il sollevamento idrico “Monte Freare” sarà oggetto di interventi programmati per la sostituzione delle elettropompe e dei collettori di aspirazione e mandata. Questi lavori comporteranno l’interruzione dell’erogazione idrica, che interesserà alcune zone dei comuni di Olbia e Loiri Porto San Paolo.

Le frazioni coinvolte saranno:

Frazione Murta Maria, comune di Olbia: dalle 08:00 alle 16:00.

Frazione Porto San Paolo, comune di Loiri Porto San Paolo: dalle 08:00 alle 16:00.

Frazione Vaccileddi, comune di Loiri Porto San Paolo: dalle 08:00 alle 16:00.

Distretto 5: dalle 08:00 alle 16:00.

Le autorità locali hanno già predisposto tutte le operazioni necessarie per ridurre al minimo i disagi alla popolazione. I lavori dovrebbero concludersi entro le 16:00, con il ripristino dell’erogazione idrica previsto per le 17:00, salvo imprevisti. Non è previsto alcun ulteriore avviso al momento del ripristino del servizio. Dopo l’intervento, potrebbero verificarsi temporanei episodi di torbidità dell’acqua a causa delle operazioni di svuotamento e riempimento delle condotte.

