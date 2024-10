Perché alle aziende stanno tanto a cuore le risorse umane? Chi fa questo lavoro lo sa bene

C’è una vecchia massima che perpetra un concetto molto valido: se sei un bravo lavoratore, nessun datore ti lascerà mai andare, anzi, faranno a cazzotti per trattenerti.



Al di là della scorza dura di ogni imprenditore, che agli occhi dei più sembra voler solo spremere i suoi dipendenti, batte un cuore molto sensibile, che non desidera altro che gratificarli e fare in modo che restino accanto a lui, il più a lungo possibile.



Tutto questo semplicemente perché gli imprenditori dalle vedute più ampie, sanno perfettamente che il vero motore di un’azienda sono le persone che ci lavorano dentro e sanno risolvere problemi, raggiungere obiettivi e gioire per i successi aziendali.



Quello che però manca a tanti imprenditori sono il tempo e le conoscenze per riuscire a trattenere e motivare le risorse più valide.



Per questa ragione, le aziende più organizzate fanno a gara a mettere sul campo programmi di incentivi, premialità, piani di formazione costante e crescita per i loro dipendenti più meritevoli.



Per farlo, però, hanno bisogno di altrettanti professionisti molto validi e preparati nel comparto delle Risorse Umane.



Si tratta di professionisti che sanno come reclutare e gestire le risorse umane, sia dal punto di vista amministrativo che motivazionale.



In questo senso si spiega la costante ricerca da parte di imprese e agenzie specializzate di HR Manager preparati, competenti, in grado di saperci fare con altri professionisti.



Quello delle Risorse Umane, di fatto, è un settore lavorativo sempre molto dinamico, in cui tanti giovani possono costruire una carriera più che soddisfacente, con gli strumenti giusti.



Strumenti facilmente acquisibili con percorsi formativi ad hoc, come il Master HR proposto da 24ORE Business School.



Una proposta formativa tra le più valide del mercato, che poggia le sue solide basi su un piano didattico ben costruito, con il coinvolgimento di professionisti e manager di spicco del settore, nel ruolo di docenti, oltre a un approccio estremamente pratico e concreto, grazie alle numerose ore di stage e project work.



Riuscendo a conquistare le conoscenze e competenze giuste, ogni professionista del settore può avere accesso a valide opportunità di carriera, sfruttando abilmente il tirocinio formativo offerto dal master, come trampolino di lancio per la propria crescita e affermazione lavorativa.



Ma quali sono questi strumenti necessari a svolgere bene il lavoro dell’HR Manager?



Senz’altro solide competenze nell’analisi delle esigenze occupazionali dell’azienda, nella pianificazione strategica delle assunzioni, nella gestione del budget destinato alle risorse umane e nella mediazione tra dirigenza e lavoratori.



Sono molte, quindi, le responsabilità in capo a questa figura professionale, sempre più ambita dalle aziende e anche ben pagata.



Con le giuste qualifiche e i titoli più prestigiosi a livello nazionale, come quello rilasciato da 24ORE Business School, si possono raggiungere senz’altro ottime posizioni in questo settore di attività.

