La chiusura dell’acqua il 19 febbraio.

Il 19 febbraio a seguito di una serie di interventi di Abbanoa in via Vittorio Veneto è prevista l’interruzione dell’acqua alle utenze in diversi quartieri di Olbia dalle ore 8 e 30 alle ore 15.

I quartieri di Olbia interessati sono:

Quartiere Baratta.

Quartiere Sant’Antoneddu.

Quartiere Isticadeddu.

Zona San Simplicio.

Via Vittorio Veneto e vie traverse.

Via Barcellona e vie traverse.

Via Barcellona parte alta esclusa Zona Santa Mariedda.

Quartiere San Nicola.

Sono in programma tutte le operazioni utili a limitare il disagio recato alla popolazione servita ottimizzando al massimo i tempi degli interventi di manutenzione programmati.Ad ultimazione lavori il servizio idrico verrà ripristinato senza ulteriore preavviso.

Si segnala che a seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte, potrebbero verificarsi al riavvio dell’erogazione dei transitori episodi di torbidità nelle acque distribuite.

