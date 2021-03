Una pista ciclabile in via Redipuglia a Olbia.

Sulla ex via Redipuglia di Olbia spunta una pista ciclabile. I lavori per il nuovo waterfront si stanno per concludere. Sulla piazza gli operai hanno quasi finito di piantare il verde, mentre nella parte finale del lungomare proseguono i lavori di asfaltatura della carreggiata e di completamento del ciottolato.

La copertura della nuova pista ciclabile, che collegherà il primo pezzo del viale con il molo Brin, è comparso poche ore fa e dividerà il passaggio pedonale con quello ciclabile. Quando tutti i lavori saranno finiti, la pista si estenderà dal vecchio ponte di ferro fino al teatro Michelucci collegando tutto il golfo di Olbia e rendendolo percorribile agevolmente alle due ruote.

