Riqualificazione del centro storico di Aglientu.

Sono in fase di completamento a Aglientu i lavori in via Trentino dove sono stati sistemati sia la pavimentazione che parte del sistema del deflusso delle acque piovane. In calendario, inoltre, c’è anche la sistemazione delle fontanelle pubbliche. L’amministrazione comunale ha ottenuto così un altro importante risultato abbellendo il centro storico con la definitiva sistemazione delle fontanelle pubbliche di piazza Sclavo.

“Gli interventi – spiega il sindaco Antonio Tirotto – riguardano ora la manutenzione e il rinnovamento del nostro patrimonio pubblico. Stiamo operando in alcune aree del paese per sistemare il manto stradale, rifare tubature, curare il verde, sistemare muri di contenimento e tanto altro”.

La notizia si sposa con quella che il Consiglio comunale ha avviato le procedure per poter riavere la gestione diretta delle acque sorgive. Dopo la pausa legata alla pandemia, in paese ripartono diversi cantieri. “In previsione ce ne sono altri come il restauro di un’altra antica fonte in via Tempio e la piantumazione a verde di via Pariseddu”, prosegue Tirotto.

Quasi conclusa la ricostruzione del ponticello sulla strada rurale che collega la provinciale 90 alla frazione di Santa Maria di Vignola ad Aglientu. “Purtroppo il Covid – ha detto il sindaco – ha stravolto la vita di tutti. Ma assicuro sui tempi di ultimazione dei lavori. L’opera è completata per il 90 per cento e a breve sarà riaperta la circolazione stradale”.

