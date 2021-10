Nuove strade a Olbia.

Un milione e 800 mila euro per la sistemazione delle strade di Olbia. Questi sono i fondi in mano all’amministrazione comunale, che saranno divisi in due appalti e che serviranno a sistemare tutte le strade cittadine.

Altri interventi, che saranno inclusi, riguarderanno la riqualificazione dei marciapiedi. “Sono state pubblicate le gare – dichiara il sindaco Settimo Nizzi – e i lavori saranno effettuati in molte parti della città. Saranno ridotte anche le barriere architettoniche, ovvero gli ostacoli alla libera ambulazione dei cittadini. Questo darà la possibilità a chi ha difficoltà di poter camminare tranquillamente”.