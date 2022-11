Olbia, oltre un milione e mezzo di euro per la rete idrica e i nuovi allacci

I lavori sulla rete idrica di Ozieri.

Interventi sulla rete idrica di Olbia. Via libera da parte dell’Egas, l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, all’intervento di riqualificazione della rete idrica della Gallura: con la determinazione dirigenziale, Abbanoa SpA, gestore del servizio, potrà procedere all’affidamento dei lavori.

Nel centro abitato di Olbia si procederà con la sostituzione di parte delle reti esistenti ormai fatiscenti, con condotte in ghisa sferoidale al fine di garantire una sostanziale riduzione delle perdite idriche ed ottimizzare il funzionamento idraulico della rete. Gli interventi di riqualificazione interessano circa 2.400 metri della rete idrica cittadina e ricadranno in particolare in via della Quercia, via Fellini, via Vittorio De Sica, via Vela, via Briosco, via Bramante, via Borsellino, via Bonaventura, via Bassi, via Vittone, via Rossellini e via Talenti. Per il comune di Olbia i lavori sono stimati in 1 milione 600 mila euro circa e saranno finanziati dall’Egas a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020.

“Il nostro compito è quello di garantire ai territori dell’isola una migliore distribuzione della risorsa idrica e vigilare affinché tutte le realtà possano godere di pari servizi“, ha commentato il presidente di Egas, Fabio Albieri.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui